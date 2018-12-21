Вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян вошел в совет директоров компании. Об этом говорится в сообщении Mail.ru. Он сменит на должности директора Бориса Добродеева.

В экономической структуре владения АО «МФ Технологии» и подходе к управлению Mail.Ru Group изменений не произошло.

«Во избежание потенциального конфликта интересов между мной при реализации права голоса от имени АО «МФ Технологии» и советом директоров мы решили усилить операционное руководство компании и расширить его полномочия, назначив Владимира в состав совета директоров Mail.Ru Group. Это позволит мне как генеральному директору голосовать от имени компании, ее сотрудников и акционеров, а также эффективно отчитываться перед советом директоров. В результате этого назначения изменений в подходе к управлению компанией, в ее стратегии и системе корпоративного управления не произойдет», — приводит пресс-служба слова Бориса Добродеева.

Холдинг USM Алишера Усманова передал контроль в Mail.ru Group под управление топ-менеджеров интернет-компании. В октябре «МФ Технологии» выдвинули в совет директоров Mail.ru Group Бориса Добродеева, первого замгендиректора Mail.ru Group Дмитрия Сергеева, зампреда правления Газпромбанка Алана Ваксмана и первого вице-президента Газпромбанка Сергея Меднова, который специализируется на области финансов и технологий.