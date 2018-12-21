Акционеры «МегаФона» на внеочередном собрании 21 декабря избрали членов совета директоров в новом составе, следует из материалов компании. В результате голосования новым членом совета стала операционный директор «МегаФона» Анна Серебряникова, а руководитель инвестиционно-аналитической дирекции Павел Каплун покинул состав совета директоров.

Ранее сообщалось, что Анна Серебряникова переходит в USM Management, где будет курировать вопросы цифровой экономики и взаимодействия с госорганами, и продолжит курировать это направление в качестве члена совета директоров «МегаФона». В октябре Серебряникова также возглавила Ассоциацию участников рынка больших данных (big data), созданную «МегаФоном», Mail.ru Group, oneFactor, Тинькофф Банком, «Яндексом» и Сбербанком.

Кроме того, были утверждены следующие члены совета директоров в прежнем составе: руководитель дирекции по развитию и управлению телеком-активами USM Management Максим Анипкин, гендиректор по экономике и финансам компании Евгений Быстрых, директор по управлению телекоммуникационными инфраструктурными проектами USM Management Александр Есиков, а также советник генерального директора USM Management Наталья Чумаченко, гендиректор «Газпромбанк — управление активами» Алексей Антонюк и начальник департамента проектного и структурного финансирования Газпромбанка Александр Ушков, а также глава Nortal Oy Харри Ээрик Копонен и сооснователь 3 step IT Group Oy Яркко Армас Вейалайнен.

Акционеры также утвердили состав правления «МегаФона», в который вошли гендиректор компании Геворк Вермишян, финансовый директор Александр Барунин, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Валентина Ватрак, коммерческий директор Влад Вольфсон, директор по связям с инвесторами и M&А Дмитрий Кононов, директор по стратегии Александр Соболев.



Новыми членами правления стали Фредерик Ваносчуйзе, который с сентября 2018 года занимает должность директора по техническим инновациям и инфраструктуре и отвечает за направления «Цифровые инновации» и «Фундаментальная инфраструктура», и Елена Мартынова. Она присоединилась к компании в октябре 2018 года и в настоящий момент совмещает позиции заместителя генерального директора USM Management и директора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда «МегаФона».

13 ноября общее собрание акционеров утвердило на должности гендиректора компании Геворка Вермишяна, который сменил на этом посту Сергея Солдатенкова. Солдатенков принял решение покинуть компанию до срока истечения контракта, который заканчивается в начале 2019 года.

