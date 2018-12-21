Сотрудники МВД России и ФСБ России в Москве пресекли факт незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 17 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что участники группы осуществляли незаконные банковские операции по расчетным счетам подконтрольных фиктивных организаций с целью последующего обналичивания денежных средств, за что взимали плату в виде 13,5% от перечисленных сумм», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса РФ. В рамках дела проведено 11 обысков в жилищах и офисах подозреваемых на территории Московского региона, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу.



В настоящее время задержан 41-летний житель Москвы, которому предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.