Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.

Так, стоимость галлона (3,78 литра) топлива марок Extra и Ecopais увеличивается с 1,48 доллара США до 1,85 доллара (с налогами). При этом цена заправки общественного транспорта и такси, включая маршрутные, останется на прежнем уровне, отмечает министерство связи Эквадора. Для этих видов транспорта предусмотрены субсидии. Официальной валютой Эквадора является доллар США.

Цена литра бензина в Эквадоре до повышения оставалась одной из самых низких в мире — всего 0,39 доллара. В Латинской Америке ниже эквадорской цена топлива остается только в Венесуэле, где на самую мелкую монету в 50 сантимов можно купить порядка 8,3 тонны бензина, но такая ситуация сложилась в результате крупной деноминации местной валюты при одновременном отказе от пересмотра самой цены.