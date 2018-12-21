Кассация отменила судебные акты об отказе в иске ООО «Балтийский торговый дом».
Арбитражный суд Северо-Западного округа отправил на новое рассмотрение заявление ООО «Балтийский торговый дом» о включении долга перед ним в размере 6,2 млрд рублей в реестр требований кредиторов обвиняемого в мошенничестве совладельца и экс-президента Балтийского Банка Олега Шигаева. Об этом говорится в постановлении суда.
Кассация отменила судебные акты об отказе в иске ООО, отправив его на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленобласти.
Верховный суд (ВС) РФ в июне отклонил кассационную жалобу Олега Шигаева на решение о введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов. Банкир обжаловал в ВС определение арбитражного суда, оставленное без изменения апелляционной инстанцией, о введении процедуры банкротства по заявлению ООО «Центр технологий лизинга». Задолженность Шигаева перед компанией составила 400 млн рублей.
Определением суда от 27 июня Шигаев был признан банкротом.
Генпрокуратура РФ 11 апреля 2016 года направила в Швейцарию запрос об экстрадиции банкира, сообщали деловые СМИ со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного. По данным следствия, Шигаев потребовал от членов кредитного комитета банка одобрить кредит в пользу подконтрольных ему фирм. Затем в июне — августе 2014 года на счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3,37 млрд рублей, которыми «обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе легализовал похищенные средства».
Шигаеву заочно было предъявлено обвинение по статьям «Мошенничество» и «Отмывание денежных средств». Экс-глава банка переехал в Швейцарию осенью 2014 года, перед началом санации кредитного учреждения.
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