Арбитражный суд Северо-Западного округа отправил на новое рассмотрение заявление ООО «Балтийский торговый дом» о включении долга перед ним в размере 6,2 млрд рублей в реестр требований кредиторов обвиняемого в мошенничестве совладельца и экс-президента Балтийского Банка Олега Шигаева. Об этом говорится в постановлении суда.



Кассация отменила судебные акты об отказе в иске ООО, отправив его на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Верховный суд (ВС) РФ в июне отклонил кассационную жалобу Олега Шигаева на решение о введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов. Банкир обжаловал в ВС определение арбитражного суда, оставленное без изменения апелляционной инстанцией, о введении процедуры банкротства по заявлению ООО «Центр технологий лизинга». Задолженность Шигаева перед компанией составила 400 млн рублей.

Определением суда от 27 июня Шигаев был признан банкротом .

Генпрокуратура РФ 11 апреля 2016 года направила в Швейцарию запрос об экстрадиции банкира, сообщали деловые СМИ со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного. По данным следствия, Шигаев потребовал от членов кредитного комитета банка одобрить кредит в пользу подконтрольных ему фирм. Затем в июне — августе 2014 года на счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3,37 млрд рублей, которыми «обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе легализовал похищенные средства».

Шигаеву заочно было предъявлено обвинение по статьям «Мошенничество» и «Отмывание денежных средств». Экс-глава банка переехал в Швейцарию осенью 2014 года, перед началом санации кредитного учреждения.