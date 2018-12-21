Российские операторы согласовали дорожную карту об отмене роуминга и передали ее в Минск. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

«Этот план российская сторона передала белорусским коллегам», — сказал глава ведомства.

Согласно первому этапу (февраль 2019-го), будут установлены симметричные ставки по трафику. На втором этапе поменяются соглашения между операторами связи обеих стран с соответствующим снижением тарифов.

Как отмечается, преградой в данных вопросах являются особенности регулирования сфер связи РФ и Белоруссии.

Ожидается, что роуминг между двумя государствами операторы смогут отменить уже в 2019 году.