ОПЕК+ надеется ликвидировать избыток нефти на рынке в I квартале 2019 года. Об этом сообщил председатель конференции ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, передает в воскресенье агентство Bloomberg .



Аль-Мазруи также добавил, что Казахстану предложили войти в состав мониторингового комитета ОПЕК+.

Ранее председатель конференции ОПЕК сообщил, что представители Ирана и Ирака могут войти в состав мониторингового комитета ОПЕК+. В настоящий момент он состоит из шести стран — Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Оман и Алжир.

Министры ОПЕК+ на встрече 5—7 декабря в Вене обсудили возможность сокращения добычи в 2019 году, чтобы избежать переизбытка предложения нефти из-за роста добычи в США и смягчения санкций против Ирана. Заседание завершилось договоренностью о сокращении добычи нефти участниками соглашения ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки. Была подписана новая, бессрочная хартия, которая закрепит сотрудничество с 1 января 2019 года.