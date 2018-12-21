Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы по уголовному делу о хищении более 5 млн рублей с банковских счетов граждан. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, а также в особо крупном размере)», — уточняет Генпрокуратура.



По версии следствия, в 2017 году фигурантка уголовного дела с использованием подложного паспорта открыла в одном из отделений кредитно-финансовой организации счет с привязанной к нему платежной картой на имя другого человека.

«Подключив средства мобильного управления уже имеющимися счетами потерпевшего, злоумышленница перевела на полученную банковскую карту около 5 млн рублей, которые обналичила и потратила на личные нужды», — говорится в сообщении ведомства.

Аналогичным способом спустя несколько месяцев было совершено хищение средств у другого потерпевшего.

После совершения преступлений женщина выехала за пределы Омской области, в связи с чем была объявлена в розыск. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в июне 2018 года ее нашли в Москве. После вручения ей копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Омска для рассмотрения по существу.