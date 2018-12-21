В банке «Нейва» в Екатеринбурге установлена елка из купюр на общую сумму 1,2 млн долларов и 1,1 млн евро, сообщил РИА Новости заместитель председателя правления банка Константин Левушкин.

«Это все подлинные деньги — никакие не фантики. Елка составлена из денег в общем объеме 1,2 миллиона долларов плюс 1,1 миллиона евро. Эта елка находится в охраняемом, надежно защищенном помещении банка, так что за сохранность денег банка можно не переживать. Мы от лица банка таким образом поздравляем всех с наступающим Новым годом и желаем каждому, чтобы такая новогодняя елка оказалась у него дома и чтобы вокруг нее люди могли праздновать и встречать Новый год, водить хороводы и чтобы их желания исполнялись», — сказал собеседник агентства.

Левушкин уточнил, что сделать такую елку — это коллективная инициатива сотрудников банка, которая была согласована с руководством. По словам топ-менеджера, фото елки было направлено на конкурс одного из екатеринбургских порталов.

Зампред правления банка также рассказал, что елка сделана из денег, взятых из хранилища банка.