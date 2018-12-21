Президент США Дональд Трамп не рассматривал возможность увольнения главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и не считает, что он вправе это делать. Об этомминистр финансов США Стивен Мнучин написал в своем Twitter , процитировав главу государства.

«Я совершенно не согласен с политикой ФРС. Я считаю ужасным повышение ставки и сокращение портфолио ФРС на данный момент, особенно на фоне моих торговых переговоров. Однако я никогда не предлагал уволить главу ФРС Джерома Пауэлла, к тому же я не считаю, что имею право это делать», — привел высказывания президента Мнучин.

Глава Минфина таким образом прокомментировал информацию агентства Bloomberg о том, что Трамп рассматривает возможность отставки председателя ФРС из-за недовольства решением в четвертый раз в этом году повысить базовую процентную ставку и сохранить темпы сокращения вложений в облигации и другие ценные бумаги, которые на данный момент оцениваются в 4,1 трлн долларов. Как утверждало агентство, несколько советников Трампа предупредили его, что отставка Пауэлла будет «катастрофическим шагом».

В среду ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2,25—2,5%.

Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за проводимую им политику постепенного повышения базовой учетной ставки. В одном из своих интервью президент заявил, что, назначая Пауэлла на должность председателя ФРС, он считал, что тот будет сторонником сохранения низкой процентной ставки, однако с разочарованием выяснил, что это оказалось не так.