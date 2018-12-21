Генконсульство России в Норвегии выясняет обстоятельства задержания на Шпицбергене гражданина РФ по подозрению в ограблении банка. Об этом дипмиссия сообщила в воскресенье в Facebook.

«Генконсульство России на Шпицбергене выясняет обстоятельства, связанные с задержанием предположительно российского гражданина в связи с вооруженным ограблением банка в Лонгиербюене, — говорится в сообщении. — Направили соответствующий запрос в местные правоохранительные органы».

Отмечается, что имя задержанного пока установить не удалось.

В субботу появилась информация, что в Лонгиербюене задержан 29-летний гражданин РФ по подозрению в совершении 21 декабря вооруженного ограбления банка Sparebank 1. Также ему предъявлены обвинения в нарушении закона об оружии. Мужчина был задержан вскоре после ограбления и доставлен в норвежский город Тромсё.