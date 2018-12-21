Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве завершило производством уголовное дело по обвинению бывшего советника председателя правления столичного банка в хищении более 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России, не уточняя названия банка.



«Как сообщалось ранее, бывший председатель правления одного из кредитно-финансовых учреждений, используя свое служебное положение, совместно с советником и еще одним соучастником заключил фиктивные договоры купли-продажи неликвидных облигаций с коммерческой организацией на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Главным следственным управлением по данному факту и на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве, возбуждено уголовное дело.

В 2017 году расследование в отношении одного из фигурантов было завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Бабушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, который признал ее виновной в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

В июле 2017 года в аэропорту Шереметьево был задержан и доставлен в ГСУ бывший советник председателя правления банка, который находился в федеральном розыске. В настоящее время расследование в отношении него завершено, уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.