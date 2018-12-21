Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Промсвязьбанка к его экс-владельцам — братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым — и бывшим топ-менеджерам кредитной организации о взыскании убытков на 282 млрд рублей. Всего в иске фигурируют 13 ответчиков: 12 бывших сотрудников и компания Promsvyaz Capital B.V. (владелец — Дмитрий Ананьев), следует из картотеки дел.

Третьими лицами в иске выступают Банк России и Агентство по страхованию вкладов.

В пятницу в пресс-службе Промсвязьбанка ТАСС сообщили, что банк подал в Арбитражный суд Москвы иск к братьям Ананьевым и представителям руководства. Тогда в кредитной организации уточнили, что в иске фигурируют члены правления, топ-менеджеры и должностные лица банка, подписывавшие от имени банка убыточные сделки. По мнению банка, они «своими неосмотрительными и неразумными действиями причинили банку ущерб в размере более 282 миллиардов рублей».

Иск направлен на восстановление положения, существовавшего до совершения противоправных действий, подчеркивали в банке.

Ранее в ходе судебного заседания по другому иску Промсвязьбанка к 10 офшорам, продавшим его акции перед санацией, представитель ответчика сообщил, что Promsvyaz Capital B.V. в ноябре 2018 года получила от банка претензию о возмещении убытков на 208 млрд рублей.