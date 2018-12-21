Арбитражный суд Москвы отклонил заявление конкурсного управляющего Интрастбанка об аресте имущества бывшего председателя правления банка Бориса Епифанова на общую сумму 6,7 млрд рублей.

Наличие задолженности не свидетельствует о том, что исполнение судебного акта будет затруднено или невозможно в отсутствие обеспечительных мер, отметил арбитраж.

Доводы управляющего носят предположительный характер, поскольку документально не подтверждены, говорится в определении суда.

Заявление Агентства по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим банка, было направлено в суд в рамках иска о привлечении экс-руководителя к субсидиарной ответственности.

В августе Епифанов подал кассационную жалобу на определение о привлечении его к субсидиарной ответственности по обязательствам банка. Он обжаловал в кассации определение Арбитражного суда Москвы от 11 апреля и постановление апелляции от 26 июня, когда было удовлетворено заявление конкурсного управляющего.

Суд первой инстанции 11 апреля приостановил производство по установлению размера субсидиарной ответственности до формирования конкурсной массы и расчетов с кредиторами. Епифановым не были приняты все меры для надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных законом о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций в полном объеме, отметил арбитраж.

Кроме того, было отказано в привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка его одиннадцати бывших руководителей. В ходе проведения проверки обстоятельств банкротства Интрастбанка АСВ было установлено, что Епифановым не осуществлена передача документации по значительной части активов банка, а также не передана электронная база данных кредитной организации.