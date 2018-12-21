Правительство России приняло решение о выделении субъектам 26,515 млрд рублей из средств федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе, сообщили в пресс-службе правительства. Как отмечается, решение было принято на заседании правительства 20 декабря 2018 года.

Также было принято решение о выделении из федерального бюджета 11,575 млрд рублей на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. На эти же цели из резервного фонда правительства выделяется 2,109 млрд рублей.

Согласно решению правительства, еще 3,6 млрд рублей планируется выделить на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера на территориях субъектов России.