Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал изменения в постановление правительства РФ «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», в рамках которых глава Росимущества не будет совмещать должность с заместителем главы Минэкономразвития.

В частности, в новой версии документа отмечается, что Росимущество возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством РФ по представлению министра экономического развития.

При этом в предыдущей версии документа отмечалось, что Росимущество «возглавляет заместитель министра экономического развития Российской Федерации — руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом».

В пятницу Медведев назначил бывшего руководителя московского главка СК Вадима Яковенко главой Росимущества, освободив Дмитрия Пристанскова от должности руководителя ведомства.

В 2015—2016 годах Яковенко был заместителем главы ныне упраздненной Федеральной миграционной службы, а с декабря 2016 года занимал должность главного федерального инспектора по Московской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.