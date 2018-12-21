Состояние самых богатых бизнесменов мира в 2018 году сократилось на 511 млрд долларов, сообщило агентство Bloomberg.

Совокупный капитал 500 крупнейших предпринимателей из списка Bloomberg Billionaires Index уменьшился до 4,7 трлн долларов.

По оценкам аналитиков агентства, лидер списка — владелец компании Amazon Джефф Безос — за год потерял 53 млрд долларов. На пике его активы оценивались в 168 млрд, а к концу года — в 115 млрд.

В целом американские миллиардеры, которых больше всего в рейтинге (173), потеряли с начала года 5,9% капитала. Их совокупное состояние сейчас оценивается в 1,9 трлн долларов. А активы крупнейших азиатских бизнесменов снизились на 144 млрд.

Аналитики зафиксировали снижение стоимости активов и европейских миллиардеров. Так, показатели членов семьи Шеффлер — мажоритарных акционеров немецкого производителя шин Continental AG — упали на 17 млрд.

Потери российских миллиардеров эксперты назвали «незначительными» — совокупное состояние 25 крупнейших предпринимателей из России сократилось до 225 млрд долларов. Больше всех потерял президент алюминиевой компании «Русал» Олег Дерипаска — 5,7 млрд долларов. При этом активы главных бенефициаров газовой компании «Новатэк» Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, а также основного владельца «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова выросли на 9 млрд, утверждает Bloomberg.