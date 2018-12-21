АКРА подтвердило кредитный рейтинг Дойче Банка на уровне «ААА(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.



«Кредитный рейтинг ООО «Дойче Банк» отражает высокую вероятность получения поддержки со стороны единственного участника, Deutsche Bank AG, который характеризуется сильным финансовым профилем. Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка на уровне «а+» отражает адекватную достаточность его капитала, а также сильный риск-профиль и адекватные показатели фондирования и ликвидности», — отмечается в сообщении.



По данным АКРА, риск-профиль финучреждения характеризуется как сильный благодаря сочетанию хорошего качества ссудного портфеля, его незначительному размеру, небольшому объему портфеля ценных бумаг и отсутствию контрагентского риска в отношении межбанковского кредитования.

Для кредитного портфеля Дойче Банка характерна высокая концентрация ссудного портфеля: по состоянию на 1 июля 2018-го на долю десяти крупнейших групп связанных заемщиков приходится более 85% кредитного портфеля.



К негативному рейтинговому действию могут привести снижение стратегической значимости российского рынка для Deutsche Bank AG или значительное снижение оценки его кредитоспособности, заключили аналитики.