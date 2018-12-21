Верховный суд встал на сторону добросовестного заемщика, которому банк отказался возвращать документы на машину после погашения автокредита, пишет «Российская газета».



Житель Рязани взял кредит в банке, в залог оставил документы на автомобиль. Выплачивал кредит аккуратно по 14 тыс. рублей в месяц. По окончании выплат попросил вернуть документы на машину, но ему отказали, заявив, что он — должник. При проверке выяснилось, что последний платеж был направлен не на погашение его кредита, а на погашение займа совершенно незнакомого гражданина. Ошиблась сотрудница банка, которая в графе «назначение платежа» спутала цифры и указала неверный номер кредитного договора. После чего деньги ушли на счет абсолютно постороннего человека.



Все попытки гражданина решить проблему с банком ни к чему не привели. Банк долго (почти два года) молчал, а потом выставил человеку счет на 100 тыс. рублей, доказывая, что гражданин — злостный должник и сведения о нем банк направил в несколько бюро кредитных историй. В итоге клиент банка подал в суд иск с требованием вернуть документы на машину, выплатить моральный ущерб, штраф и сообщить в кредитные бюро, что он не должник.

Райсуд встал на сторону гражданина. Он распорядился вернуть истцу ПТС. Его обязательства по кредитному договору суд посчитал исполненными. И еще суд велел банку направить в кредитные бюро информацию с требованием исключить гражданина из списка недобросовестных заемщиков. А также взыскал с банка штраф и моральный ущерб. Банк в свое оправдание заявил, что под заявлением о перечислении денег на счет постороннего человека истец расписался — банк просто исполнил волю клиента.

Банк обратился в областной суд, где нашел полное понимание. Апелляция решение коллег отменила и приняла новое решение: гражданину отказать. По мнению облсуда, ошибки при оформлении «не являются основанием для неисполнения таких поручений». Облсуд не нашел факта «неправомерных действий банка».

Тогда истец обратился в Верховный суд РФ, который не согласился с выводами областного суда. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда вынесла решение в пользу клиента банка.

По мнению суда, для правильного разрешения спора суд должен был установить, какие действия банка по платежному поручению «будут являться надлежащим исполнением принятых на себя обязательств».

Вот еще что заметил Верховный суд — его коллеги из облсуда сделали вывод, что сотрудница банка сформировала заявление о переводе денег от имени истца по представленным им лично реквизитам. Но этот вывод, подчеркнул ВС, не подтверждается материалами дела. В деле нет информации, какие именно реквизиты платежа представил наш герой. Судя по иску гражданина, ошибку при заполнении реквизитов платежного поручения допустил сотрудник банка. А апелляция в нарушение закона (ст. 198 ГК) это утверждение не проверила.

Верховный суд напомнил коллегам нормы Гражданского кодекса, в которых говорится о добросовестном поведении сторон. Эти нормы высокий суд привел к тому, что банк, видя образовавшуюся у добросовестного клиента задолженность по последнему платежу, не счел нужным сообщить гражданину об этом и очень долго ждал. В результате человек о своих проблемах узнал спустя два года, когда сумма долга перед банком выросла с 14 тысяч до 100 тысяч рублей.

Верховный суд отменил решение областного суда и велел ему пересмотреть дело.

