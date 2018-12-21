«ВЭБ.РФ» по итогам 2018 года получит прибыль в 24 млрд рублей против рекордного убытка в 287,7 млрд рублей годом ранее. Об этом журналистам заявил глава госкорпорации Игорь Шувалов, передает ТАСС.



«Этот год мы заканчиваем безубыточно, с прибылью в 24 миллиарда рублей. И на будущий год также планируем, что наша деятельность будет позитивной, без фиксирования убытков», — сказал Шувалов.

