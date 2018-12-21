«ВЭБ.РФ» планирует в 2019 году начать реализацию проекта по модернизации не менее чем 50 российских городов. Об этом сообщил журналистам по итогам заседания наблюдательного совета глава госкорпорации Игорь Шувалов, передало агентство ТАСС.

«Сейчас мы активно обсуждаем с нашими коллегами запуск проекта по модернизации российских городов. Это самое важное мероприятие и самый важный проект с точки зрения реального изменения качества жизни людей. ВЭБ готовится, мы создаем команду», — сказал Шувалов.

По его словам, «ВЭБ.РФ» пригласил для участия в руководстве проектом Алексея Сорокина, ранее возглавлявшего оргкомитет по подготовке к чемпионату мира по футболу. «Он будет координатором и внутри подразделений группы «ВЭБ», и институтов развития – «ДОМ.РФ», Корпорации МСП, РЭЦ, — чтобы запустить эту программу в масштабах тех городов, которые захотят с нами сотрудничать. Мы считаем, что в эту программу должно войти не меньше 50 городов», — сказал Шувалов.

Он отметил, что на Сочинском форуме будут представлены конкретные бизнес-предложения по модернизации экономики городов.



По словам Шувалова, к проекту проявляют интерес большое количество региональных банков. «По теме городской экономики мы будем работать с серьезными региональными банками, для нас это важно», — добавил Шувалов.