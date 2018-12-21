«ВЭБ.РФ» намерен провести существенное сокращение числа сотрудников, оставив к лету 2019 года лишь 3 тыс. человек. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов, передает ТАСС.

«Мы обсудили консолидацию группы «ВЭБ.РФ», к лету будущего года должно произойти существенное сокращение сотрудников во всей группе. К настоящему моменту в группе работает около 8 тысяч человек, хотя в самой организации «ВЭБ.РФ» мы пережили сложный период трансформации и была сокращена ровно половина сотрудников. Берем на себя обязательства создать компактную, хорошо управляемую, высокопрофессиональную группу, в которой будет работать не более 3 тысяч человек», — сказал он.