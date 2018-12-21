Члены Палаты представителей США Уоррен Дэвидсон и Даррен Сото представили законопроект, исключающий «цифровые токены» из определения ценных бумаг, утвержденного еще в 30-е годы прошлого века.

В законопроекте «О классификации токенов» говорится о том, что нормы о ценных бумагах неприменимы в отношении к криптовалютам, сообщает ForkLog . Также дается определение «цифровым токенам» как «цифровым единицам», которые могут создаваться в результате майнинга или премайна. При этом они управляются правилами, которые не могут быть изменены отдельным человеком или группой лиц.

Также цифровой токен «имеет историю трансакций, которая записывается в распределенный цифровой реестр или структуру цифровых данных, где консенсус достигается благодаря математически доказуемому процессу» и может передаваться между людьми напрямую, без посредников.

При этом цифровые токены «не являются выражением финансового интереса в компании, включая участие в капитале, долговой процент или долю от дохода».

Законопроект также содержит пункты, связанные с налогообложением, использованием и продажей криптовалют. В нем предлагается внести поправки в законы «О ценных бумагах» (1933 г.) и «О торговле ценными бумагами» (1934 г.), добавив в них определение цифровых токенов.

Также, по словам Уоррена Дэвидсона, американские рынки должны конкурировать с Сингапуром, Швейцарией и другими странами, которые активно развивают блокчейн-экономику.