Журнал Forbes назвал миллиардеров, которым по итогам текущего года удалось заработать больше, чем их коллегам по рейтингу самых богатых людей в мире. Как следует из списка, опубликованного в пятницу на сайте издания, в него вошли в том числе трое россиян, сообщает ТАСС.

На первом месте в рейтинге расположился глава корпорации Amazon Джефф Безос, который за этот год заработал 27,9 млрд долларов. С общим состоянием 127,2 млрд долларов Безос продолжает оставаться самым богатым человеком на планете. На втором месте находится японский предприниматель Тадаси Янаи, основавший розничную сеть Uniqlo, он заработал за год 7 млрд долларов (общее состояние — 27,1 млрд).

Президент и совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов занимает третью строчку рейтинга, он разбогател за год на 4,6 млрд долларов (общее состояние — 19,5 млрд). Далее следуют американский медиамагнат Руперт Мердок (заработал за год 4,6 млрд, общее состояние — 19,3 млрд долларов) и еще два российских предпринимателя: председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон (4 млрд долларов, общее состояние — 21,4 млрд) и владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко (3,8 млрд, общее состояние — 18,9 млрд долларов).

За ними идут бывший глава Microsoft Стив Балмер (3,4 млрд долларов, общее состояние — 40,7 млрд), самый богатый человек Индии Мукеш Амбани (3 млрд, общее состояние — 44,4 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс (2,9 млрд, общее состояние — 93,9 млрд) и глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск (2,8 млрд, общее состояние — 22,5 млрд долларов).

В общей сложности капиталы всех десяти участников списка увеличились за этот год на 64 млрд долларов, сообщает издание. При этом для прошлогодних участников рейтинга самых удачливых миллиардеров данный показатель составлял 204 млрд долларов.

Журнал одновременно опубликовал список главных «неудачников» 2018 года, который возглавил глава компании Facebook Марк Цукерберг. Он потерял за 2018 год 18,7 млрд долларов; таким образом, его состояние уменьшилось до 52,5 млрд. Цукерберг стал единственным американцем, попавшим в перечень миллиардеров, капиталы которых больше всего сократились по итогам года.

Также в списке «неудачников» значатся владелец торговой сети Zara Амансио Ортега (потерял за год 16,2 млрд долларов, общее состояние — 59,6 млрд), владелец компании Continental Георг Шеффлер (14 млрд, общее состояние — 12,4 млрд), китайский предприниматель Ма Хуатэн (10,1 млрд, общее состояние — 35,1 млрд), миллиардер Карлос Слим (9,3 млрд долларов, общее состояние — 56,8 млрд).



Как отмечает журнал, подсчеты были произведены на основе обновляемого в режиме реального времени рейтинга миллиардеров Forbes за период с 29 декабря 2017 года по 19 декабря 2018 года.