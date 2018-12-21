Центральный банк России напомнил о вступлении в силу 21 декабря закона о регулировании деятельности инвестиционных советников. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте регулятора.

«Участники рынка, оказывающие услуги по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций в отношении ценных бумаг, сделок с ними или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, обязаны теперь отвечать определенным требованиям и состоять в едином реестре инвестиционных советников, который будет вести Банк России», — говорится в сообщении.

Инвестиционные советники будут оказывать свои услуги на основании договора с клиентом и в соответствии с его инвестиционным профилем.

За недобросовестное оказание услуг инвестиционный советник несет ответственность: если в результате ненадлежащего исполнения им своих обязанностей клиент понес убытки, то последний может потребовать их возмещения. Закон не предусматривает создания каких-либо компенсационных механизмов для клиентов инвестиционных советников.