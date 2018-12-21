Стоимость набора продуктов для празднования Нового года обойдется семье из четырех человек в 6 253 рубля, что на 1,6% больше, чем годом ранее, подсчитали в Минсельхозе РФ.

«По расчетам, основанным на учете ценовых колебаний текущего года и сезонной декабрьской динамики, средняя цена по России на новогодний продуктовый набор для семьи из четырех человек составит на конец декабря 6 253 рубля, что на 1,6% превышает его стоимость на аналогичный период прошлого года. Таким образом, ожидается, что динамика будет в 2,5 раза ниже прогнозируемой инфляции», — цитирует ТАСС сообщение министерства.

Для оценки стоимости продовольственных товаров в предновогодний период использовались данные Росстата, а также объемы спроса и предложения в текущем году на основную продукцию, включающую около 30 популярных наименований, таких как мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.

В Минсельхозе также отметили, что цена на салат «сельдь под шубой» практически не изменились, а продукты для оливье на всю семью подорожали на 17 рублей, или примерно 6%.



Также сообщается, что стоимость российского вина стабильна и находится на уровне 2017 года, а потребительские цены на фрукты и овощи защищенного грунта в этом году ниже, чем в прошлом, в связи с ростом тепличного производства.