Тверской суд Москвы заочно арестовал основателя британского фонда Hermitage Сapital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества, сообщило агентство ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Браудера меру пресечения в виде заочного ареста», — сказал судья Алексей Криворучко.

Следователь заявил о необходимости удовлетворить его ходатайство. «Он находится в международном розыске, в его отношении было возбуждено уголовное дело, и ему же было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Прошу избрать Браудеру меру пресечения в виде ареста», — отметил следователь.

Прокурор полностью поддержал ходатайство следователя, добавив, что правоохранительные органы Великобритании прекратили любое сотрудничество с РФ по делу Браудера.

Адвокат обвиняемого Александр Антипов заявил, что его клиент не знает об уголовном деле и предъявленном обвинении, поэтому не может быть арестован. «Я не поддерживаю ходатайство следователя, оно ошибочно и не соответствует действительности, прошу его отклонить», — сказал он.

«Браудер не уведомлен ни о предъявленном обвинении, ни об уголовном деле, ни о сегодняшнем заседании. Его местонахождение известно, и, несмотря на это, следователь не может направить ему, гражданину США, проживающему в Англии, соответствующие документы», — добавил защитник Браудера. По словам Антипова, решение суда об аресте будет обжаловано.



Ранее судья зачитал материалы следствия, из которых следует, что созданное Браудером преступное сообщество нанесло ущерб РФ на сумму более 10 млрд рублей. Так, Браудер и созданное им преступное сообщество осуществили банкротство организации «Дальняя степь», тем самым нанеся ущерб государству в размере 1,2 млрд рублей, уклонились от уплаты налогов и нанесли ущерб государству на сумму 3,4 млрд рублей, совершили мошеннические действия на сумму 5,4 млрд рублей и еще 319 млн рублей, следует из материалов.