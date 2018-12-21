Изменения возрастной структуры населения могут влиять на долгосрочный тренд инфляции, но это влияние противоположно в развитых и развивающихся странах, говорится в очередном номере журнала «Деньги и кредит» Центробанка .

Также в номере две статьи посвящены прогнозированию с использованием Big Data и методам машинного обучения.

Опубликован обзор сентябрьского международного семинара по макропруденциальному стресс-тестированию с основными тезисами и выводами докладчиков из десяти центральных банков мира, а также из Международного валютного фонда.

Завершает новый выпуск «Денег и кредита» научная дискуссия экономистов Александра Исакова, Петра Гришина и Олега Горлинского: публиковать ли Банку России прогнозы по ключевой ставке. Эксперты проанализировали опыт практикующих forward guidance центральных банков.