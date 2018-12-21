Транскапиталбанк при участии МСП Банка секьюритизировал портфель кредитов МСБ. SPV-компания ТКБ разместила по закрытой подписке залоговые облигации на сумму 5 млрд рублей. МСП Банк выступил организатором сделки и якорным инвестором.

Как поясняют стороны сделки, бумаги обеспечены портфелем кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса на сумму 6,85 млрд рублей. Ожидаемый срок обращения составляет более трех лет. Ставка первого и последующих купонов установлена на уровне 9,25% годовых.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило старшему траншу облигаций с залоговым обеспечением кредитный рейтинг «ААА(ru.sf)». Это первая подобная сделка на российском рынке, имеющая рейтинг АКРА, подчеркивается в релизе.



«Для нас реализация подобных сделок — это возможность расширить объемы кредитования субъектов МСП нашими банками-партнерами не только за счет льготных ресурсов, но и с помощью рыночных инвесторов. Утверждение Банком России единых стандартов кредитования субъектов МСП и единых механизмов секьюритизации создало фундамент для расширения использования новых механизмов рефинансирования кредитов», — прокомментировал председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов.