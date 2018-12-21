Tele2 расширил географию услуги «Безлимитный Интернет за границей» до 117 стран. Теперь опция стала доступна в экзотических странах Карибского бассейна, сообщает пресс-служба оператора.



«В декабре в список стран, где доступна услуга, вошли островные территории Карибского бассейна: Аруба, Барбадос, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Гаити, Гренада, Доминика, Каймановы острова, Монтсеррат, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Теркс и Кайкос, Ямайка», — уточняется в релизе.

Абонентская плата за опцию «Безлимитный Интернет за границей» составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в Сеть. Если клиент не пользуется Интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается. За каждый день пользования опцией клиент получает скидку, которая предоставляется при следующем списании абонентской платы по тарифному плану.



С начала года число пользователей услуги увеличилось в девять раз, а интернет-трафик в странах ее действия вырос почти в семь раз.

