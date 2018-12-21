Стоимость билетов «Единый» на одну и две поездки не изменится третий год подряд, а в целом в 2019 году тарифы на проезд в транспорте Москвы вырастут в пределах 5,1%. Об этом сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Третий год подряд в Москве не изменится стоимость билетов «Единый» на одну-две поездки. Стоимость других билетов вырастет на уровне инфляции. Некоторые непопулярные у пассажиров билеты будут упразднены. В целом в 2019 году тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах 5,1%», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что со 2 января 2019 года проезд по карте «Тройка» в метро и наземном транспорте составит 38 рублей за поездку вместо 36 рублей. Стоимость билета «Единый» на 60 поездок составит 1,9 тыс. рублей вместо 1 765 рублей. Срок действия билета с момента покупки составит 45 дней, так как большинство пассажиров успевают использовать билет быстрее. Проезд по тарифу «90 минут» на карте «Тройка» составит 59 рублей, что на 3 рубля больше, чем в 2018 году.

«Вопрос о необходимости увеличения тарифов подняли крупнейшие перевозчики Москвы. Это связано с инфляцией, ростом цен на электроэнергию, топливо, запчасти. Рост расходов только на дизельное топливо за 2018 год составил 26,7%, а важные запчасти для автобусов подорожали примерно на треть», — пояснил источник. Он добавил, что расходы увеличились и в связи с активным расширением метрополитена (в 2018 году открыто 15 станций), а также постоянным развитием маршрутной сети города, добавлением новых маршрутов и остановок.

«Мы окажем поддержку перевозчикам, поэтому тарифы на проезд в городском транспорте Москвы изменятся только в пределах 5,1%, что примерно соответствует среднегодовому уровню инфляции. Мы внимательно анализируем расходы городских перевозчиков на постоянной основе и не допускаем необоснованного роста тарифов», — отметил собеседник.

По его словам, в 2019 году также незначительно изменится стоимость безлимитных билетов. «Единый» на 30 суток будет стоить 2 170 рублей вместо 2 075 рублей, на 90 дней — 5 430 рублей вместо 5 190 рублей. Цена льготного билета для учащихся — школьников, студентов, ординаторов и аспирантов — на месяц в метро составит 395 рублей вместо 380 рублей, на наземный транспорт — 260 рублей вместо 250 рублей. «Безлимитные билеты по-прежнему остаются самыми дешевыми в России, а льготные для учащихся — самыми выгодными», — отметил собеседник.

Он добавил, что в 2019 году будут отменены несколько непопулярных билетов. «Вместо билетов ТАТ (на трамвай, автобус, троллейбус. — Прим. Банки.ру) на 60 поездок можно будет использовать безлимитный ТАТ на 30 дней. Его стоимость в 2019 году — 1 140 рублей, что ниже, чем стоимость ТАТ на 60 поездок в 2018 году. Также упразднят билеты «Единый» на 20 и 40 поездок и семь суток — пассажиры смогут заменить их билетом «Кошелек» карты «Тройка», а также «Единым» на 60 поездок», — указал собеседник.

