Глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов заявил, что не планирует принимать участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщило информагентство РБК .

«В Давос? Нет. Я собираюсь на Сочинский форум», — сказал он журналистам по итогам заседания набсовета ВЭБа. «Такая заваруха началась — кто кого приглашает, кто не приглашает... Мы развернули всю свою работу, чтобы подготовиться как следует к сессии по развитию городской экономики в Сочи», — пояснил Шувалов.

В начале ноября газета Financial Times сообщила о планах организаторов форума в Давосе отстранить от участия российских бизнесменов, находящихся под санкциями США. Речь шла об ограничениях в отношении совладельца Rusal Олега Дерипаски, главы «Реновы» Виктора Вексельберга, а также в отношении главы ВТБ Андрея Костина. После этого «Росконгресс» прекратил подготовку мероприятий проекта «Русский дом», а премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил, что Россия и вовсе откажется от участия в форуме, если организаторы не изменят своего решения.

В середине декабря стало известно, что ограничения против российских предпринимателей введены не будут и делегация из России примет участие во Всемирном экономическом форуме.

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин после этого рассказал, что Дерипаска, Костин и Вексельберг планируют посетить форум.

Из российских чиновников от посещения Давоса ранее отказался глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, этому препятствуют его обязательства в России. «В январе мы сдаем целый ряд новых технических подходов. Я теперь не как эксперт работаю, у меня есть своя функция», — пояснил Кудрин.



Международный экономический форум в Давосе пройдет с 22 по 25 января 2019 года.