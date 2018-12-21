В наступающем году очередной стадией развития клиентоориентированности в финансовом секторе станет открытый банкинг — предоставление банковских API (интерфейсов прикладного программирования) внешним организациям финрынка, говорится в прогнозе компании Software AG.

При этом финансовые компании должны будут инвестировать в автоматизацию внутренних процессов, учитывая, что перспектива очередного экономического спада вынудит бизнес-подразделения работать с максимальной эффективностью и демонстрировать высокие показатели ROI (возврата на инвестиции).

Также стоит ожидать прагматичных, оптимально просчитанных проектов внедрения средств машинного обучения и инструментов искусственного интеллекта (ИИ).

В 2019 г. молодые банки уже пройдут стадию стартапов, выйдут на зрелый рынок, заняв его значительную долю, и встретятся с проблемами роста. При этом для поддержания темпов внедрения инноваций нужно будет уменьшать их сложность и повышать прозрачность компаний.

Популярность интернета вещей (IoT) в секторе коммерческого страхования имущества и ответственности растет. Компании будут активнее внедрять телематику для управления автопарком, решения для умных зданий и системы датчиков для контроля промышленного производства и мониторинга поставок товаров с особыми условиями логистики. Долю «умного» страхования ожидает серьезный рост.

По мере распространения моделей сервисных контрактов (контрактов жизненного цикла) и оплаты по показателям конечного результата будет меняться подход к затратам на основные активы. Изменится смысл кредитных линий — предприятия будут рассчитываться с банками исходя из потока прибыли, полученной благодаря кредитному оборудованию, причем необходимую для этого аналитику будут собирать установленные на оборудовании сенсоры.