Министерство финансов США изучает информацию о якобы имевших место контактах через почтовый сервис Gmail его сотрудников с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). По данным BuzzFeed , в 2016 и 2017 годах российская сторона запрашивала у ведомства документы, содержащие финансовую информацию об интересующих руководство РФ физических лицах.

По данным ресурса, в 2016 году вышестоящее руководство этих сотрудников обратило внимание на переписку между ведомствами по незащищенному почтовому каналу, отметив, что прикрепленные к письмам файлы могли содержать вирусы, способные проникнуть в систему Минфина. Однако, как утверждает ресурс, сотрудники продолжили поддерживать контакты по этому каналу связи с Росфинмониторингом в 2017 году.

В Минфине США отказались комментировать информацию ресурса о контактах двух ведомств по незащищенном каналу, а также не раскрыли, предоставляли ли его сотрудники какую-либо информацию российской стороне.

«Минфин не обсуждает и не комментирует информацию о конфиденциальных контактах с иностранными государствами, — приводит ресурс слова пресс-службы ведомства. — Мы уведомили аппарат генерального инспектора Министерства финансов об этих утверждениях».