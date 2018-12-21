Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о ежегодном повышении МРОТ, с 1 января 2019 года его величина составит 11 280 рублей.

Ранее Кабинет министров РФ предложил увеличить размер МРОТ, предусматривая, что с 1 января 2019 года и далее ежегодно МРОТ будет устанавливаться в размере 100% величины прожиточного минимума в целом по России за II квартал предыдущего года.

«Повышение МРОТ в 2019 году составит 117 рублей (рост на 1,048%) по отношению к установленному с 1 мая 2018 года (11 163 рубля в месяц)», — говорится в финансово-экономическом обосновании закона.