СДМ-Банк предлагает торговым предприятиям специально разработанное банком решение для управления бизнесом «СДМ-Эквайринг».

Торговые предприятия смогут получать информацию о совершенных операциях; самостоятельно формировать реестр по операциям и выгружать его в файлы; видеть динамику и статистику по операциям, а также аналитику продаж по банковским картам за выбранный период времени; совершать удобный поиск операций по фильтрам; при необходимости делать возврат или отмену операций, говорится в сообщении кредитной организации.

Для активации «СДМ-Эквайринга» и создания личного кабинета банку будут необходимы только телефон и электронная почта клиента.