Сбербанк добился возможности взыскать долги с Международного Банка Азербайджана (МБА) в Апелляционном суде Великобритании, следует из решения суда от 18 декабря, с которым ознакомилось Reuters.

«Теперь Сбербанк вправе взыскивать долг с МБА в полном объеме, включая проценты и неустойки», — сказал Reuters вице-президент госбанка Максим Дегтярев.

Сбербанк уже год оспаривает реструктуризацию долгов МБА, а также добивается возможности взыскивать с него 20 млн долларов. В мае по просьбе Сбербанка Арбитражный суд Москвы наложил арест на 41,6% акций дочернего банка МБА в России — МБА — Москва, а также московскую штаб-квартиру банка на улице Рочдельской в столице.

Пресс-служба госбанка уточнила, что имущество МБА в РФ будет выставлено на торги: «Вырученные от продажи средства направятся на погашение долга МБА перед Сбербанком. Помимо арестованного имущества, долг можно будет погасить за средства МБА на корсчетах в банках Великобритании, открытых в фунтах».

Представитель МБА отказался комментировать решение суда.

Апелляционный суд вынес решение, в котором говорится, что дело подняло важный вопрос о сфере полномочий, которыми обладают английские суды в случаях трансграничного банкротства. Оба кредитора утверждали, что их отношения с МБА регулировались английским законодательством, и ссылались на прецедент суда, датированный 1890 годом, известный как правило Гиббса, когда «местное право» из другой юрисдикции было признано несущественным для сделки, подписанной в соответствии с английским правом.