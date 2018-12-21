Сбербанк и «ДОМ.РФ» закрыли сделку на 46 млрд рублей по секьюритизации ипотечных кредитов Сбербанка. Об этом объявили в пятницу стороны сделки.

Структура сделки на инфраструктуре «Фабрики ИЦБ» «ДОМ.РФ» представляет собой стандартизированный инструмент однотраншевой секьюритизации, обеспеченный ипотечными кредитами Сбербанка и поручительством «ДОМ.РФ».

«Важно отметить, что реализация сделки не отразится на обслуживании клиентов, так как Сбербанк сохранит за собой все функции по взаимодействию с ипотечными заемщиками», — подчеркивается в сообщении Сбербанка.

Настоящий выпуск ипотечных ценных бумаг является очередным шагом в реализации меморандума Сбербанка и «ДОМ.РФ» по секьюритизации общим объемом до 300 млрд рублей.



«Очередной выпуск секьюритизации ипотечных кредитов является продолжением системной работы Сбербанка по расширению присутствия на финансовых рынках. Данный инструмент позволяет снижать риск-взвешенные активы, оптимизировать управление капиталом и увеличивать резервы ликвидности», — прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.