Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Руссобанка. Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 декабря 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерный коммерческий банк «Руссобанк», регистрационный номер 2313, Москва (приказ Банка России от 21 декабря 2018 года № ОД-3271)», — говорится в сообщении.

Решение ЦБ принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

«Руссобанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. При этом существенную часть в структуре указанных операций составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж. Проводившаяся надзорным органом с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности Руссобанка. По этой причине организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной, что указывало на наличие в его деятельности повышенного репутационного риска. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности», — поясняет регулятор.

Банк России четыре раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении Руссобанка меры надзорного воздействия, в том числе за нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области антиотмывочного законодательства.

Руссобанк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.