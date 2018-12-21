Прокуратура Сеула обвинила трех руководителей одной из крупнейшей южнокорейской криптобиржи UPbit в мошенничестве.

Обвинение предполагает, что топ-менеджеры совершили через фальшивый корпоративный счет мошеннических сделок на более чем 226 млрд долларов, а также продали 11550 BTC после манипулятивного повышения цены нескольким клиентам и заработали около 134 млн долларов через фальсифицированные сделки, сообщает Anycoin .

UPbit отвергла обвинения в заявлении, указав, что предоставила ликвидность корпоративному счету, чтобы стабилизировать торговый рынок в начале открытия сервиса в период с 24 сентября 2017 года по 11 декабря 2017 года.

Биржа добавила, что корпоративный счет не имеет функции вывода средств, а она ничего «не выиграла» в этом процессе. При этом UPbit признала, что в начальной стадии, примерно на протяжении двух месяцев, совершала сделки в маркетинговых целях, но утверждает, что они не повлияли на рынок, и их объем составлял около 3% от общего.