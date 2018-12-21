Крупнейшие торговые сети отмечают, что из года в год у них растет доля безналичной оплаты. Речь идет об оплате покупок как банковскими картами , так и иными безналичными инструментами.

Крупнейшие торговые сети отмечают, что из года в год у них растет доля безналичной оплаты. Речь идет об оплате покупок как банковскими картами , так и иными безналичными инструментами.

«Мы наблюдаем рост доли безналичного оборота по всей сети. Доля безналичного оборота по всей торговой сети возросла с начала 2017 года более чем на 10 процентных пунктов», — рассказали Банки.ру в пресс-службе торговой сети «Пятерочка».

При этом сумма среднего чека практически не изменилась в этой сети за два года.

«В III квартале 2018 года средний чек составил 333,2 рубля. В III квартале 2016-го он находился на уровне 335,3 рубля», — отметили в «Пятерочке».

Доля безналичной оплаты покупок растет и в сети «Перекресток». Так, в ноябре 2018 года доля безналичных платежей здесь превысила 60%. Такие данные привел Банки.ру директор по маркетингу торговой сети «Перекресток» Дмитрий Медведев.

«По итогам девяти месяцев 2018 года размер среднего чека в нашей сети был порядка 500 рублей, — рассказал он. — По данным нашей программы лояльности, размер чека при безналичной оплате выше чека при оплате наличными примерно на 30%».



Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru