Россия в рамках договоренностей ОПЕК+ сократит добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки, это точная цифра, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«228, это точная цифра», — прокомментировал Новак информацию о том, что снижение добычи нефти Россией в рамках ОПЕК+ составит 230 тыс. баррелей в сутки, а не 228 тыс.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тыс. баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тыс. — на страны, не входящие в ОПЕК. В том числе Россия согласилась сократить добычу на 228 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.