Работодатели в 2018 году увеличили зарплату для 31% россиян, находящихся в поиске вакансий, для 26% соискателей зарплаты уменьшились. Об этом свидетельствуют данные исследования компании HeadHunter, опросившей 6 614 российских соискателей.

«В 2018 году уменьшили зарплату для 26% соискателей. Для 31% зарплата увеличилась, для остальных осталась без изменений», — заявили авторы исследования.

Более 40% респондентов, занимающихся наукой, образованием и продажами, заявили о снижении своей зарплаты в 2018 году. Эта доля высока также среди работников розничной торговли (37%) и образования (33%).

Согласно исследованию, уровень оплаты труда уменьшился в основном за счет премиальной части (76%). Увеличение же зарплаты произошло в основном за счет увеличения оклада (46%).



При этом доля тех, кто сообщил об увеличении зарплаты, выше среди молодых специалистов. У начинающих специалистов, заявивших об увеличении зарплаты, повышение произошло в основном за счет оклада (63%). У топ-менеджеров в основном увеличились и оклад, и премиальная часть.

Более половины соискателей, зарплата которых снизилась в 2018 году, заявили, что она уменьшилась более чем на 15%, и среди топ-менеджеров эта доля выше всего (58%). Среди тех, кто заявил, что зарплата выросла, большая часть говорит в основном об увеличении не более чем на 10%. И чем выше позиция, тем сильнее увеличилась зарплата.

Исследователи также выяснили, что 56% соискателей получают на работе премии. Выше всего эта доля среди работников сферы строительства и бухгалтерии (63% и 53% соответственно). Меньше всего — среди работников транспортной сферы (34%) и производства (32%). В нефтегазовой отрасли и государственных организациях меньше всего доля тех, кто получает премии (26% и 25% соответственно).



При этом, согласно исследованию, 40% соискателей заявили, что руководство не планирует менять зарплату. А 7% утверждают, что руководство говорит о понижении зарплаты, еще 11% — об увеличении.

Основной причиной снижения зарплаты, по словам соискателей, является сложное положение компании на рынке. В этом году заметно снизилась доля тех, кому руководство говорило об изменении KPI как одной из причин возможного снижения зарплаты в следующем году (13% сейчас против 23% в прошлом году).

«34% соискателей заявили, что в их компаниях пошли на сокращение персонала в 2018 году. Об уменьшении денежных премий сообщили 24% респондентов», — рассказали авторы исследования.

