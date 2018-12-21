При этом большинство институционально настроенных криптофирм хотят купить надлежащую страховку.
По мнению аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC), недостаток доступа к страховым услугам компаний криптовалютного рынка сдерживает приход институциональных инвесторов и дальнейшее развитие.
Как пояснил директор PwC по финтех-технологиям и криптоактивам в Азии Анри Асланян, большинство институционально настроенных криптовалютных фирм хотят купить надлежащую страховку, а во многих случаях получение адекватного страхового покрытия является нормативным или юридическим требованием. Однако получить такое покрытие практически невозможно, несмотря на все их усилия, сообщает Anycion.
При этом сохраняется высокий интерес институциональных инвесторов к криптовалютному пространству.
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