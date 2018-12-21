По мнению аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC), недостаток доступа к страховым услугам компаний криптовалютного рынка сдерживает приход институциональных инвесторов и дальнейшее развитие.

Как пояснил директор PwC по финтех-технологиям и криптоактивам в Азии Анри Асланян, большинство институционально настроенных криптовалютных фирм хотят купить надлежащую страховку, а во многих случаях получение адекватного страхового покрытия является нормативным или юридическим требованием. Однако получить такое покрытие практически невозможно, несмотря на все их усилия, сообщает Anycion .

При этом сохраняется высокий интерес институциональных инвесторов к криптовалютному пространству.