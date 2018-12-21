Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к бывшим основным владельцам братьям Дмитрию и Алексею Ананьеву и экс-руководству банка на 282,2 млрд рублей. Это следует из искового заявления, пишут «Ведомости».



Промсвязьбанк оценил долю каждого из братьев Ананьевых и компании Promsvyaz Capital B. V. (она среди ответчиков), через которую они контролировали банк, в нанесенном ему ущербе в 88 млрд рублей, говорится в иске.



Среди ответчиков бывший зампред правления Промсвязьбанка Андрей Жупанов, зампреды правления Алексей Иодко, отвечавший за HR, Владимир Мамакин (финансовый блок), Татьяна Волошкина (отвечала за работу с VIP-клиентами), Владимир Шаталов (малый и средний бизнес, Евгений Козеренко (корпоративный блок), руководитель блока финансовых рынков Дмитрий Иванов, Александр Афанасьев, возглавлявший департамент проектного финансирования, а также Иван Пидлужный и Сергей Муравьев, должности которых в иске не указывается.



Промсвязьбанк намерен взыскать с них убытки, причиненные банку. В общей сложности банк просит взыскать в пределах 282,2 млрд рублей (ответственность всех ответчиков солидарная). Это совпадает с размером оказанной банку финансовой помощи.

В исковом заявлении указано, что ответственность за убытки несут члены правления, а также любые лица, в том числе не входящие в органы правления, но имевшие полномочия действовать от лица банка и имевшие возможность формировать волю банка.



Напомним, ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) 15 декабря 2017 года. Тогда же функции временной администрации Промсвязьбанка были возложены на управляющую компанию ФКБС. В конце мая Промсвязьбанк перешел под контроль государства . При этом еще в середине января Минфин официально объявил о создании на базе Промсвязьбанка опорного банка для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.