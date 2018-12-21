OZON запускает тестирование нового финансового сервиса OZON.Invest - платформы Р2B-кредитования, которая создана для предоставления оперативных займов компаниям малого и среднего бизнеса (МСБ) за счет инвестиций физических лиц.

OZON.Invest прежде всего ориентирован на стимулирование бизнеса поставщиков интернет-площадки OZON, говорится в сообщении компании. В будущем площадка также планирует выдавать займы для внешних заемщиков.

В рамках теста внутренним заемщикам будут предоставляться займы на срок до 6 месяцев размером до 2 млн рублей. В будущем OZON invest планирует увеличить лимит доступных для получения сумм займа. Ставка для заемщика составит 18% годовых, или 1,5% в месяц. Комиссия за досрочное погашение не взимается. Дополнительно заемщик будет выплачивать вознаграждение платформе за ее услуги - 6% от суммы займа.

Небольшие поставщики OZON и селлеры маркетплейса, МСБ, получат доступный источник финансирования без залога и поручительства, а также с минимальным количеством документов, необходимых для проверки. Для частных лиц, которые выступят инвесторами, финансовый продукт OZON может стать альтернативным источником дохода помимо классических вкладов и депозитов.