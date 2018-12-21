С 1 сентября 2018 года в Таджикистане была запущена совместная акция Юнистрим для операторов денежных переводов и клиентов Амонатбонка по исходящим переводам. Дважды в месяц среди участников проходит розыгрыш призов: современных планшетов и смартфонов. Уже в сентябре-октябре руководство банка отметило значительный рост денежных переводов Юнистрим, ведь ценные подарки получают не только клиенты, но и наиболее активные сотрудники отделений.

По итогам ноября 2018 года объем денежных переводов из Таджикистана вырос в три раза по сравнению летними месяцами, которые традиционно являются наиболее активными по количеству международных переводов.

Акция продлится до 31 декабря 2018 года. В преддверии Нового года сотрудники Амонатбонка призывают клиентов переводить деньги с Юнистрим. Осуществив денежный перевод Юнистрим, граждане Таджикистана не только радуют своих родных и близких в 40 странах мира с минимальной комиссией, но и получают возможность обзавестись к празднику модным новым гаджетом.

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