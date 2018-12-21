Переходная кампания этого года рискует стать самой неудачной для НПФ за последние пять лет. За 11 месяцев было подано менее 1,5 млн заявлений граждан о переводе пенсионных накоплений, и до конца года эта величина вряд ли радикально изменится. Но в следующем году переходы могут вообще отменить — такая идея зреет в недрах заинтересованных ведомств, пишет «Коммерсант».

Ноябрьского ускорения кампании по переводу пенсионных накоплений граждан, традиционно набирающей обороты к финалу года, не произошло. За отчетный месяц было подано чуть более 271 тыс. заявлений о смене страховщика, что на 9,5 тыс. меньше, чем за октябрь, свидетельствуют данные Пенсионного фонда РФ (ПФР). Всего за 11 месяцев граждане подали в ПФР менее 1,5 млн заявлений. Между тем в предыдущие пять лет ПФР получал от граждан не менее 6 млн заявлений на перевод накоплений ежегодно. Теперь участники пенсионного рынка не ожидают получения и половинного результата.

Однако перспективы следующего года выглядят еще менее оптимистично для отрасли. С 1 января начинают действовать новые правила перехода, при которых гражданин будет информироваться о потерях инвестдохода в случае досрочного перевода пенсионных накоплений.



Несколько собеседников издания, близких к регулятору и Минтруду, утверждают, что в недрах ведомств даже зреет план заморозить переходную кампанию следующего года до введения системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Один из собеседников объясняет, что перед стартом ИПК начнется «кровопролитная» борьба за новых клиентов, что приведет к большим потерям денег гражданами. Второй источник добавляет, что главной жертвой станут «молчуны», ведь следующий год — это год максимальной потери ими инвестдохода. «Скандал никому не нужен», — добавляет он.

В результате многие российские граждане смогут сохранить инвестдоход, теряемый при досрочном переходе, однако интересы пенсионного бизнеса существенно пострадают, резюмируют эксперты.