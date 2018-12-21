Падение мировых цен на нефть в конце года не является показательным, необходимо продолжать мониторить ситуацию на рынке нефти, прежде чем принимать какие-либо решения. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

«Я считаю, нужно мониторить. Потому что конец года непоказателен. Важно смотреть, как будут развиваться события в январе, поэтому сейчас какие-то резкие движения неправильно делать», — сказал Новак, отвечая на вопрос о возможности созыва внеочередного заседания ОПЕК+ и пересмотра квот сокращения добычи на фоне падения цен на нефть.

При этом он отметил, что «волатильность цен на нефть действительно вызывает беспокойство».