Наблюдательный совет «ВЭБ.РФ» на заседании 21 декабря рассмотрел участие госкорпорации в реализации трех новых инвестиционных проектов, подготовленных обновленной командой. Общая стоимость проектов — 46,7 млрд рублей. Предполагаемый объем инвестирования со стороны ВЭБа — 26,7 млрд рублей.

Как уточняется в сообщении госкорпорации, один из проектов — строительство танкера-челнока нового поколения дедвейтом 69 тыс. тонн с улучшенными ледовыми и маневровыми характеристиками. Танкер имеет ледовый класс Arc6, позволяющий ему самостоятельное плавание во льдах толщиной до 1,3 м. Он будет использоваться для транспортировки нефти в российской Арктике. Планируемый объем участия ВЭБа составит 18,5 млрд рублей.

Два проекта в химической промышленности будут реализованы в рамках фабрики проектного финансирования. ВЭБ выступает оператором фабрики. Финансовый партнер ВЭБа по этим сделкам — Газпромбанк.

Первый проект — строительство установки по производству серной кислоты марки «К» в объеме до 140 тыс. тонн в год и улучшенного олеума в объеме до 360 тыс. тонн в год на производственной площадке компании «КуйбышевАзот» в Тольятти. Объем инвестиций составит до 6,3 млрд рублей, участие ВЭБа — 3,8 млрд рублей.

Второй проект — строительство третьей очереди производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в Тульской области. Общая стоимость проекта составляет 22 млрд рублей. Инициатор проекта — ОАО «Щекиноазот». ВЭБ готов инвестировать 4,5 млрд рублей.

Члены наблюдательного совета также рассмотрели новую бизнес-модель организации до 2024 года, которая позволит эффективно управлять рисками и выстроить устойчивую работу ВЭБа на предстоящие пять лет. Бизнес-модель подразумевает отсутствие конкуренции с коммерческими банками, а также использование различных инструментов (гарантии, кредиты, участие в капитале) при участии в реализации проектов, поясняется в релизе.



Также были рассмотрены вопросы, связанные с совершенствованием корпоративного управления.